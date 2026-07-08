Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı halkın ve ülkede ikamet edenlerin, yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı uyarıda bulundu Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı halkın ve ülkede ikamet edenlerin, yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Kuveyt hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırılarına karşı koyduğu belirtilen açıklamada, duyulan patlama seslerinin bundan kaynaklı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halkın, Kuveyt yetkilileri tarafından yapılan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin tekrar çaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlar ile ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, günün erken saatlerinde de saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın “ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını” gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu.

Kuveyt'ten hava saldırılarına tepki

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran tarafından sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların, Kuveyt'in egemenliğinin açıkça ihlali olduğu belirtilerek, "ülke güvenliği, istikrarı ile vatandaşlarının ve topraklarında ikamet edenlerin emniyetine doğrudan bir tehdit teşkil ettiği" vurgulandı.

Saldırılarla "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve 2817 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ihlal edildiği" ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede ve uluslararası düzeyde huzur çabalarının baltalandığı kaydedildi.