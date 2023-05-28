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Dünya

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919" ilk ticari seferini yaptı

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919", Şanghay ve Pekin arasında ilk yolcu seferini gerçekleştirdi.

Emre Aytekin  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919" ilk ticari seferini yaptı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, China Eastern Hava Yollarına ait C919 tipi uçak, 128 yolcu ile birlikte sabah saatlerinde Şanghay Hongçiao Havalimanı'ndan kalkarak, 2 saat süren uçuşun ardından Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

"MU 9191" sefer sayılı uçuş, Çin'in yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı C919'un ilk ticari seferi oldu.

Devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanmıştı.

Model, ilk test uçuşunu 14 Mayıs 2022'de yapmış; uçuşa uygunluğunu tescil eden lisansını 30 Eylül 2022'de, üretim lisansını 30 Kasım 2022'de almıştı.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmış, "C919"un ilk teslimatı, 9 Aralık 2022'de yapılmıştı.

Hava yolu şirketi, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan "orta mesafe" yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflese de jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden, bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

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