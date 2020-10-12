Çin'in Çingdao şehrinde 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılacak
Çin'in Çingdao şehrinde, bir hastaneyle bağlantılı 9 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin tamamına virüs testi yapılacağı bildirildi.
Ankara
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yetkililerin, Çingdao'nun Belediye Göğüs Hastanesindeki 8 hastada ve bir aile üyesinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nereden bulaştığını araştırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm şehir, 5 günde (Kovid-19) teste tabi tutulacak." ifadesi kullanıldı.
BBC'nin haberine göre, Çingdao Sağlık Komisyonu, şehirdeki sağlık çalışanları ve hastanelerdeki yeni hastalar dahil olmak üzere halihazırda teste tabi tutulan 114 bin 862 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
Çin'de yurt içi kaynaklı vakaya son olarak 15 Ağustos'ta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlanmış ve 4 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmuştu. O günden sonra Çin ana karasında tespit edilen tüm vakaların, yurt dışı irtibatlı olduğu kaydedilmişti.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında, bugüne kadar 85 bin 578 kişide virüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.