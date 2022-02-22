Dolar
13.78
Euro
15.66
Altın
1,894.47
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
37,724.00
BIST 100
2,022.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Çin, Ukrayna krizinde taraflara itidal tavsiye ederek sorunu diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Emre Aytekin   | 22.02.2022
Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Çin, bir kez daha tüm taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve güvenliğin bölünmezliği prensibini göz önüne alarak farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Vang, görüşmede her ülkenin meşru güvenlik endişelerine saygı duyulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulayarak Ukrayna sorununun Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasının gecikmesi nedeniyle büyüdüğü görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Ukrayna konusunda düzenlediği olağanüstü toplantıda yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası sorunların BM Şartı'na uygun olarak barışçı yollarla çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki durumun çok sayıda karmaşık etkenin sonucunda ortaya çıktığını belirten Büyükelçi Cang, "İlgili tüm tarafları Ukrayna sorununda diyaloğu ve istişareyi sürdürme, birbirlerinin endişelerini gidermek üzere eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde makul çözümleri aramaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi direktifini vermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Benzer haberler

Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

BM: Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı

Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'
İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak

İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak
Bahçeli: Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalı

Bahçeli: Ukrayna’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalı