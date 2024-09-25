Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,580.60
BTC/USDT
63,278.00
BIST 100
9,891.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kaleci Mert Günok, Ajax ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Çin'den G20 ülkelerine "küresel yönetim eylem" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, G20 ülkelerine Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde uluslararası temsil, ekonomi ve maliye, yapay zeka, ticaret, tedarik zincirleri, barış, güvenlik ve kalkınma alanlarında küresel yönetimi reforme etme çağrısı yaptı.

Emre Aytekin  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Çin'den G20 ülkelerine "küresel yönetim eylem" çağrısı

Pekin

Bakan Vang, BM 79. Genel Kurulu toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "küresel yönetim eylem çağrısı" olarak adlandırdığı önerileri dile getirdi.

Gelişmekte olan ülkelere BM'nin Güvenlik Konseyi gibi kilit organlarda daha fazla temsil ve söz hakkı verilmesi gerektiğini ifade eden Vang, "G20 üyeleri BM reformunun destekçisi olmalı; 'seçici' değil 'gerçek' çok taraflılığı savunmalı." dedi.

Vang, çığır açıcı yapay zeka teknolojisinin küresel yönetiminde BM'nin merkezi rol üstlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, Çin'in, BM çerçevesinde bir yapay zeka yönetim mekanizması kurulmasını ve BM Genel Kurulu’nun yapay zekada uluslararası işbirliğini ve kapasite geliştirmeyi hedefleyen kararının hayata geçirilmesine yönelik adımları destekleyeceğini bildirdi.

G20 ülkelerinin küresel ekonomik ve mali yönetim reformun destekçisi olması gerektiğine işaret eden Vang, "Makro ekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmeli, büyük ekonomilerin yaptığı uyarlamaların negatif etkilerini azaltmalıyız." ifadesini kullandı.

Vang, küresel mali mimarinin reformu için Dünya Bankasının hisse payını gözden geçirmesini, Uluslararası Para Fonunun (IMF) ise yeni bir kota formülü belirleme sürecini tamamlaması gerektiğine dikkati çekti.

"Yüksek çitli küçük bahçe' anlayışına karşı çıkmalıyız"

BM'nin Gelecek Zirvesi'nde kabul edilen Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesinin öneminin altını çizen Vang, Kuzey ile Güney ülkeleri arasındaki dijital uçurumun giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Vang, G20 ülkelerinin küresel ticaret yönetimi reformunun da öncüsü olması gerektiğine işaret ederek, "G20, kuruluşundaki açık dünya ekonomisi idealine bağlı kalmalı, ticaretin serbestleşmesi ve kolaylaştırılması için çalışmalı, korumacılığın her türüne, 'yüksek çitli küçük bahçe' anlayışına karşı çıkmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve tedarik zincirlerinin sürekliliğini, akışkanlığını koruması gerektiğini dile getiren Vang, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı, ayrımcı ve dışlayıcı tedbirlere karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Vang, G20 ülkelerinin, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yönünde çalışması ve daha kapsayıcı ve daha dirençli, herkese faydalı bir kalkınmayı hedeflemesi, küresel kalkınma ortaklıklarını çoğaltıp kaynakları seferber ederek ülkelerin kalkınma stratejileri arasında daha fazla sinerji yaratması gerektiğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 3 yıl önce "Küresel Kalkınma Girişimi" fikrini ortaya atmasından bu yana yüzden fazla ülke ve uluslararası organizasyonun buna destek verdiğini belirten Vang, 80’den fazla ülkenin girişimin dost ülkeler grubuna katıldığını, bu çerçevede farklı taraflarla 1100’den fazla projede işbirliği yapıldığını aktardı.

Ukrayna ve Gazze

Vang, barış ve güvenliğin dünya halklarının ortak beklentisi olduğuna işaret ederek, Çin’in, Ukrayna Savaşı’nda cephenin genişletilmesine, çatışmanın tırmandırılmasına ve hangi taraftan gelirse gelsin tüm provokasyonlara karşı olduğuna, uluslararası toplumun gerilimi düşürecek ve barış görüşmelerini yeniden başlatacak koşulları oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

Gazze krizinin adalet ve vicdan için sınama niteliğinde olduğunu dile getiren Vang, acil önceliğin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese varılması, insani durumun iyileştirilmesi, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin’in BM’ye tam üyeliğini kabul edilmesi olduğunun altını çizdi.

Vang, Çin’in eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünya ile karşılıklı faydaya dayalı kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için G20 ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki öğle yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor

Benzer haberler

Çin'den G20 ülkelerine "küresel yönetim eylem" çağrısı

Çin'den G20 ülkelerine "küresel yönetim eylem" çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, BMGK sisteminde reformu destekliyor

Blinken: Lübnan'daki tansiyonun düşürülmesi için ortaklarla yoğun temas halindeyiz

BM Genel Sekreteri Guterres: "BM ve Bretton Woods sistemi, 21. yüzyılda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya"

BM Genel Sekreteri Guterres: "BM ve Bretton Woods sistemi, 21. yüzyılda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya"
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı

Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet