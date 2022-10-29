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Dünya

Boeing, Çin'de 20 yılda 1,5 trilyon dolarlık ticari uçak talebi olacağını öngörüyor

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Çin'de gelecek 20 yılda yeni ticari uçaklara 1,5 trilyon dolarlık talep olmasını bekliyor.

Emre Aytekin   | 29.10.2022
Boeing, Çin'de 20 yılda 1,5 trilyon dolarlık ticari uçak talebi olacağını öngörüyor

Pekin

Şirket, "Çin Ticari Pazarına Bakış 2022" raporunda, ülkede sivil yolcu ve kargo taşımacılığı için gelecek 20 yılda 8 bin 485 yeni uçağa ihtiyaç duyulacağı tahmininde bulundu.

Gelecek 20 yılda uçakların beşte birinden fazlasının Çin pazarı için üretileceği öngörüsüne yer verilen raporda, bu sürede ülkedeki talebin 1,5 trilyon doları bulmasının beklendiği bildirildi.

Raporda ülkede sivil yolcu ve kargo taşımacılığına talepteki artışın süreceğine işaret edilerek, ticari uçak sayısının gelecek 20 yılda iki katına çıkmasının, özellikle e-ticaret sektörünün hızla büyümesiyle sivil kargo uçaklarının sayısının 2041'e kadar 800'ü aşmasının beklendiği belirtildi.

Statista'nın verilerine göre, Çin'deki sivil uçak sayısı son 20 yılda 5 kattan fazla artış gösterdi. 2000'de 982 olan uçak sayısı 2020'de 6 bin 795'e çıktı.

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