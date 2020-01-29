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Dünya

Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin'in Nanjing kentinde 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 29.01.2020
Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

İstanbul

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'deki koronavirüs salgınının endişe verici düzeyde olması gerekçesiyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, şampiyonanın planlandığı gibi Nanjing'de düzenleneceği ve kesin tarihin alınacak ortak kararın ardından duyurulacağı ifade edildi.

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