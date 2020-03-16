Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 213 oldu
Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi.
Ankara
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.
Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.