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Dünya, Koronavirüs

Çin'de son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 89 yeni vaka görülürken, virüse bağlı herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Zehra Ulucak   | 14.04.2020
Çin'de son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 86'sı yurt dışı, 3'ü yurt içi kaynaklı 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tespit edilen kişi sayısı 82 bin 249'a yükseldi.

Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı yeni ölüm yaşanmadı

Ülkede, son 24 saatte yeni tip koronavirüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği aktarılan açıklamada, 75 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği vurgulandı.

Açıklamada, enfekte hastalarla yakın teması bulunan ve müşahede altında tutulan 1674 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin ana karasında, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar toplam 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 77 bin 738 hasta ise iyileşti.

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