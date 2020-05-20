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Dünya

Çin'de son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Çin’de son 24 saatte 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bazı okullar eğitime başladı.

Fuat Kabakcı   | 20.05.2020
Çin'de son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamaya göre, Çin anakarasında son 24 saatte 1’i yurt dışı, 4’ü yurt içi kaynaklı olmak üzere 5 yeni vaka saptandı. 

Yurt içi vakaların tamamı ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde tespit edilirken, yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Ülkede yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 1708’e ulaştı. Söz konusu vakalardan 2’si ağır olmak üzere 46’sının tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların toplamı ise 82 bin 965’e ulaştı. Bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 244 kişi iyileşti, 87 hastanın tedavisi sürüyor.

Hong Kong'da eğitim öğretime başlanıyor

Öte yandan, South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara veren uluslararası okullardan bazıları açıldı.

Hong Kong hükümeti, diğer uluslararası okulların da 22 ve 25 Mayıs'ta öğrencilerine kapılarını açması yönünde karar verdi.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 4 aydır eğitim öğretim yapılmayan Hong Kong'da yerel okulların ise gelecek haftadan itibaren açılması bekleniyor.

Veliler, alınan önlemler sayesinde çocuklarının okula başlamasının sağlıkları için risk oluşturmayacağını düşündüklerini ifade etti.

1056 Kovid-19 vakasının görüldüğü Hong Kong'da, virüs nedeniyle şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 5 milyonu aşkın kişiye bulaşan virüs nedeniyle, 325 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

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