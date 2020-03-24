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Dünya

Çin'de 'hantavirüs'ten bir kişinin ölmesi salgın endişesine neden oldu

Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açtı.

Emre Aytekin   | 24.03.2020
Çin'de 'hantavirüs'ten bir kişinin ölmesi salgın endişesine neden oldu Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor.

Ankara

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.

Global Times'ın haberinin ardından sosyal medyada yeni bir salgının ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter'da "hantavirüs" etiketi dünya çapında trend oldu.

Salgın tehlikesi yok

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.

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