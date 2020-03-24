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Dünya, Koronavirüs

İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi talebini kabul etti

İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın hapis cezasının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi talebini kabul etti.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Safiye Karabacak   | 24.03.2020
İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi talebini kabul etti

Kudüs

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve Hayfa Merkezi Mahkemesinin buna olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Zabarka, ertelemenin bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağını ifade etti.

Şeyh Salah'ın 25 Mart’ta başlayacak hapis cezasının Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi talebi dün İsrail Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkûm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah’ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

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