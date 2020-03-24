İsrail mahkemesi Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi talebini kabul etti
İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın hapis cezasının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi talebini kabul etti.
Kudüs
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve Hayfa Merkezi Mahkemesinin buna olumlu yanıt verdiğini belirtti.
Zabarka, ertelemenin bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağını ifade etti.
Şeyh Salah'ın 25 Mart’ta başlayacak hapis cezasının Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi talebi dün İsrail Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.
Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkûm etmişti.
Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah’ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.