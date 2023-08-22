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Dünya, Ekonomi

Çin'de bütçe gelirleri 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 arttı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Çin'de bütçe gelirleri 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 arttı

Pekin

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bütçe gelirleri, 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 13,93 trilyon yuana (yaklaşık 1,91 trilyon dolar) yükseldi.

Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 11,2, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 11,8 arttı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yüzde 14,5 artarak 11,75 trilyon yuana (yaklaşık 1,61 trilyon dolar) ulaştı.

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,3 artışla 15,16 trilyon yuana (yaklaşık 2,08 trilyon dolar) çıktı.

Kamuya ait toplam bütçe açığı, 7 ayda 1,23 trilyon yuan (yaklaşık 170 milyar dolar) oldu.

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