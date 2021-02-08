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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Dünya

Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Şeyma Uzundere   | 08.02.2021
Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi

Ankara

BBC’nin haberine göre, Çin, teknoloji firmalarının rekabet karşıtı davranışlarının önüne geçmek için Kasım 2020'de taslak halini yayımladığı yasalar, bugün yürürlüğe girdi.

Çin, söz konusu uygulamayla "Alibaba" ve "JD.com" gibi e-ticaret devlerinin piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle fiyat sabitleme hamlelerini, yıkıcı fiyatlandırmayı ve makul olmayan ticaret uygulamalarını durdurmayı hedefliyor.

Söz konusu düzenlemeyle veri ve algoritmaların kullanılması yoluyla piyasanın manipüle edilmesinin önüne geçilmesi ve uygulamanın Alibaba’nın online ödeme iştiraki olan Ant Group ve Tencet’e bağlı WeChat gibi finansal teknoloji şirketlerini de kapsaması bekleniyor.

Vipshop şirketine 500 bin dolar para cezası kesildi

Öte yandan bugün SAMR tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında, e-ticaret sitesi "VIP.com"u işleten Vipshop şirketine haksız rekabet suçu işlediği gerekçesiyle yaklaşık 500 bin dolar para cezası kesildiği bildirildi.

SAMR, Aralık 2020'de Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

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