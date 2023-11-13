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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin: Şifa Hastanesinin hali Gazze'deki insanlık krizinin özeti

Çin, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde temel bakım hizmetlerini sağlayamayacak duruma gelen Şifa Hastanesinde yaşanan zorlukları, "Gazze'deki insani krizin özeti" olarak niteledi.

Emre Aytekin  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Çin: Şifa Hastanesinin hali Gazze'deki insanlık krizinin özeti

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, Gazze'deki insani duruma ve Şifa Hastanesindeki zorluklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki çatışmanın başlamasının üzerinden bir ay geçtiğine ve sahadaki insani durumun giderek vahim hale geldiğine dikkati çeken Sözcü Mao, "Zorluklarla mücadele eden Şifa Hastanesinin hali, Gazze'deki insani krizin özeti." ifadesini kullandı.

Mao, tüm taraflara "acil ateşkes" çağrısı yaparken, sivillerin korunması ve insani krizi hafifletecek yardımın artırılması için gereken tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in gerilimi düşürecek ve barışı getirecek tüm çabaları desteklediğinin altını çizen Mao, uluslararası toplumun ilgili taraflarının somut adımlar atmasının gereğine işaret etti.

Mao, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ile Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nde ateşkes, sivillerin korunması, insani yardım ve iki devletli çözüm konusunda açık mesajlar verildiğini vurgulayarak, Çin'in bunu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Şifa Hastanesindeki durum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki Şifa Hastanesinin elektriğinin, suyunun ve iletişiminin kesilmesi nedeniyle bir tıp merkezi olarak temel işlevlerini yerine getiremez hale geldiğine, bu yüzden hasta ölümlerinin belirgin şekilde arttığına dikkati çekmişti.

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun, hastane yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve ameliyathane binasını vurduğunu duyurmuştu.

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