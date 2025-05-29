Çin, "Şıcien-26" uydusunu fırlattı
Çin, kadastro, çevre yönetimi ve diğer alanlarda veri hizmetleri sağlayacağı belirtilen Şıcien sınıfı bir uyduyu uzaya gönderdi.
Pekin
Xinhua'nın haberine göre, "Şıcien-26" uydusu, Long March 4B taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 579'uncu başarılı taşıma görevi oldu.
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Şıcien-26 uydusunun, kadastro, çevre yönetimi ve diğer alanlarda ulusal ekonomik kalkınmayı destekleyecek veri hizmetleri sağlayacağı belirtildi.
Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydularının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.
Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.