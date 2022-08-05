Dolar
17.97
Euro
18.27
Altın
1,774.07
ETH/USDT
1,683.40
BTC/USDT
23,058.00
BIST 100
2,732.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıkladı.

Emre Aytekin   | 05.08.2022
Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alındı.

Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin artık yapılamayacağı belirtildi.

Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele iş birliği mekanizmalarının ve iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi.

Pekin yönetimi, Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Keşmir'in Ukrayna kadar ilgiyi hak ettiğini belirtti
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı
Ağrı Dağı Karabulak kırsalında 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti

Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti

Çin, G7 büyükelçilerine Tayvan'a ilişkin açıklamalarından dolayı rahatsızlığını dile getirdi

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 77. yılı

ABD ve Japonya'dan "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için mutabıkız" mesajı

ABD ve Japonya'dan "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için mutabıkız" mesajı
Rusya: ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor

Rusya: ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor
Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatı ile güç gösterisi yapıyor

Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatı ile güç gösterisi yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet