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Dünya

Çin: Kudüs'ün tarihsel statüsünü değiştirecek tek taraflı girişimlere karşıyız

Çin, Kudüs'ün tarihsel statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı girişimlere karşı olduğunu bildirdi.

Emre Aytekin   | 20.04.2022
Çin: Kudüs'ün tarihsel statüsünü değiştirecek tek taraflı girişimlere karşıyız

Beijing

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, son günlerde İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla tırmanan şiddet ve çatışmalara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Taraflara itidal çağrısı yapan Sözcü Vang, Çin'in Filistin sorununun marjinalize edilmesine ve unutulmasına karşı çıktığını, burada yarım yüzyıldan fazla süren adaletsizliğin son bulması gerektiğini belirterek, "Kudüs'ün tarihsel statüsünü değiştirecek her türlü tek taraflı girişime karşı çıkıyoruz." dedi.

Vang, uluslararası toplumun ve bilhassa büyük ülkelerin çıkmaza giren Filistin sorunuyla yüzleşmesi ve tarafları en erken tarihte barış görüşmelerini başlatmaya teşvik etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çin, Filistin sorunu çözülene dek Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.


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