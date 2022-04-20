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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Ali İhsan Çam   | 20.04.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.

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