KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.
Ankara
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.
Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.