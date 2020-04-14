Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
98,027.66
Altın
1,720.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum AK Parti Grup Başkanvekili Muş, açıklamalarda bulunuyor Göztepe Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı

Çin Devlet Konseyi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladıklarını bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 14.04.2020
Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı

Ankara

Devlet Konseyi Yeni Tip Koronavirüse Karış Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizmasından yapılan açıklamaya göre, aşılar, Çin Ulusal Farmasötik Grubu (Sinopharm) bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile Sinovac Araştırma ve Geliştirme Şirketince geliştirildi. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İnsanların bağışıklık kabiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla ölü patöjenik mikro organizmalardan geliştirilen inaktif aşıların, onayın alınmasının ardından klinik deneylerine başlandı.

Söz konusu aşıların kontrol edilebilir kalite standartları ve geniş çaplı koruma özelliği bulunuyor.

Çin’de, Kovid-19’a karşı birden fazla aşı üzerinde çalışılıyor ve farklı bilimsel yaklaşımlar deneniyor.

Çinli bilim adamları, Kovid-19’a karşı ölü patojenik mikroorganizmalardan geliştirilen inaktif aşılar, canlılığı azaltılmış mikroorganizma aşıları, genetiği değiştirilmiş alt birim aşıları, DNA tabanlı aşılar, nükleik asit ve grip virüsü kullanılarak geliştirilen aşılar üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Alt birim aşının denemesine 500 gönüllü katılmıştı

Ülkede, dün de Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsünden araştırmacılar tarafından geliştirilen bir aşının ikinci aşama klinik denemelerine, perşembe günü salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başlandığı belirtilmişti.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinde yürütülen ikinci aşama denemelere, en yaşlısı 84 yaşındaki sağlıklı 500 gönüllü katılmıştı.

Söz konusu aşının alt birim aşı olduğu ve Kovid-19'un hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği vurgulanmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aşarken, virüs nedeniyle 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid-19 tedavisi için plazma toplayacak
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 683'e yükseldi
Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı
Biden faktörü ve Kovid-19 salgını Trump'ın seçim hesaplarını bozabilir

Benzer haberler

NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak

NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak

Fransa ekonomisi yüzde 8 küçülecek

Gazzeliler karantina günlerinde bisikletle çocuklara kitap götürüyor

Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı

Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini aştı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 56'ya çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 56'ya çıktı