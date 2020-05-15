Euro
7.48
Dolar
6.92
BIST 100
100,406.50
Altın
1,731.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin Dişleri Bakanı Vang: Kovid-19 salgını kontrol altına alındı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldıklarını belirterek "Bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor. Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına zarar veriyor." dedi.

Fuat Kabakcı   | 15.05.2020
Çin Dişleri Bakanı Vang: Kovid-19 salgını kontrol altına alındı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını belirterek, "Bir süredir bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) saldırıyor. Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına zarar veriyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, gece saatlerinde Bosna Hersek, Macaristan ve Estonya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü.

Vang, görüşmelerinde "Devlet Başkanı Şi Cinping’in kişisel yönetimi ve yönlendirmesi altında Çin, zorlu ve sıra dışı çabalarla, Kovid-19 salgınını kontrol altına aldı, mevcut salgınla mücadele sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın kademeli şekilde normalleşmesi yönünde sebat ediyor." ifadelerini kullandı.

Virüsün sınırı ve milleti olmadığını kaydeden Vang, herhangi bir ülke ve siyasetçi ismi vermeden, "Bir süredir bazı ülkelerin politikacıları ısrarla salgını siyasileştiriyor, etiketliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, söz konusu siyasetçilerin DSÖ'ye saldırdığını ve bu örgütü karaladığını savunarak, "Bu tür hareketler uluslararası salgınla mücadele çabalarına müdahale ediyor, zarar veriyor." şeklinde konuştu.

ABD'den Çin'e "Kovid-19" suçlamaları

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişti.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlarla dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.

Pompeo, 29 Nisan'da virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin Çin'e "biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması" çağrısı yapmıştı.

Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi
Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Benzer haberler

Çin Dişleri Bakanı Vang: Kovid-19 salgını kontrol altına alındı

Çin Dişleri Bakanı Vang: Kovid-19 salgını kontrol altına alındı

Son 24 saatte Güney Kore'de 27, Çin'de 4 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması: 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?'

Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı

Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da tüm halka test yapılacak

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da tüm halka test yapılacak
Uzmanlar: Çin, Kovid-19 davalarına ABD'li yetkililere ve teşekküllere yaptırımla misilleme yapabilir

Uzmanlar: Çin, Kovid-19 davalarına ABD'li yetkililere ve teşekküllere yaptırımla misilleme yapabilir