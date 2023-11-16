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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'ye "dostluk elçisi" olarak pandalar yollayacağını duyurdu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye iki ülke arasındaki "dostluğun elçisi" olarak pandalar yollayacaklarını açıkladı.

Irmak Akcan  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'ye "dostluk elçisi" olarak pandalar yollayacağını duyurdu

San Francisco

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı görüşmenin ardından akşam yemeğinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Şi burada yaptığı konuşmada, "Pandaların neslinin korunması için ABD ile işbirliği yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'ye verilecek pandaların iki ülkenin arkadaşlığını temsil eden elçiler olduğunu belirten Şi, pandaların ne zaman gönderileceğini açıklamasa da hayvanların California eyaletine gönderileceğini ima etti.

Şi, ABD vatandaşlarının Washington Milli Hayvanat Bahçesi'nden Çin'e geri dönen Mey Şiang, Tian Tian ve yavruları Şia Çi Ci'ye veda etmekte zorlandıklarını ve San Diego Hayvanat Bahçesi'nin pandaları tekrardan görmek için sabırsızlandığını öğrendiğini söyledi.

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