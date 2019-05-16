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Dünya

Çin’den Türkiye ile 'stratejik iş birliğini artırma' vurgusu

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Türkiye ve Çin yükselen piyasalar ve gelişmekte olan önemli ülkeler" dedi.

Fuat Kabakcı   | 16.05.2019
Çin’den Türkiye ile 'stratejik iş birliğini artırma' vurgusu

Pekin

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Türkiye ve Çin’in yükselen piyasalar ve gelişmekte olan önemli ülkeler olduğunu belirterek, "Mevcut uluslararası şartlarda Türkiye ve Çin’in stratejik koordinasyon, iş birliği ve konsensüsü artırması önemli." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Çin ziyareti çerçevesinde başkent Pekin’de bulunan Congnanhay Devlet Konukevi’nde Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang tarafından kabul edildi.

Görüşmenin basına açık kısmında Vang, iki ülkenin geniş ortak çıkarları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Türkiye ve Çin yükselen piyasalar ve gelişmekte olan önemli ülkeler. Mevcut uluslararası şartlarda Türkiye ve Çin’in stratejik koordinasyon, iş birliği ve konsensüsü artırması önemli." ifadelerini kullandı.

Vang ayrıca, Önal’ın Çin ziyaretinin ikili ilişkilerinin siyasi boyutları açısından değerli olduğunu belirtti.

Önal da Çin temaslarının verimli geçtiğini ifade ederek, Bakan Vang’ı ağustos ayında Türkiye’de yapılacak Büyükelçiler Konferansı programına davet etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Önal'a temasları sırasında eşlik etti.

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