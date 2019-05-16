Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.02
BIST 100
87,630.86
Altın
1,291.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin açılış programında konuşuyor.
logo
Dünya

Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor

Finlandiya'nın Espolo kentinde bir caminin avlusuna 2 adet ev yapımı el bombası atan kişinin polis tarafından arandığı duyuruldu.

Atila Altuntaş   | 16.05.2019
Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor

Stockholm

Finlandiya'nın Espolo kentinde Kuzey Afrikalılara ait caminin avlusuna 2 adet ev yapımı el bombası atan kişinin polis tarafından arandığı duyuruldu.

Espolo Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının 3 gün önce teravih namazı sırasında düzenlendiği ve olay yerinden araçla kaçan bir kişinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganın 2 ev yapımı el bombasını camiye doğru attığı ve meydana gelen patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Başkent Helsinki'de 3 ay önce de bir caminin duvarına İslam'a yönelik nefret söylemi içeren yazılar yazılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?

Benzer haberler

Makedon çocuklar Osmanlı yadigarı camide Kur'an öğreniyor

Makedon çocuklar Osmanlı yadigarı camide Kur'an öğreniyor

İdlib'de iftardan önce hava saldırısı : 2 ölü, 11 yaralı

İİT'den Sri Lanka'ya ülkedeki Müslümanların güvenliğini sağlama çağrısı

'CHP, DHKP-C'nin ismini vererek saldırıyı kınayabilecek mi?'

'CHP, DHKP-C'nin ismini vererek saldırıyı kınayabilecek mi?'
Tarihi camilerdeki geleneği çocuk hafızlar sürdürüyor

Tarihi camilerdeki geleneği çocuk hafızlar sürdürüyor
İdlib'de sahurda saldırı : 3 ölü, 7 yaralı

İdlib'de sahurda saldırı : 3 ölü, 7 yaralı