Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.02
BIST 100
87,631.71
Altın
1,291.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den 5 bankaya kartel cezası

AB, JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankaya 1 milyar 7 milyon avro kartel cezası kesti.

Ata Ufuk Şeker   | 16.05.2019
AB'den 5 bankaya kartel cezası

Brüksel

JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankayı, kartel oluşturdukları gerekçesiyle 1 milyar 7 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AB Komisyonu, JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiğine işaret edildi.

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, avro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?

Benzer haberler

Avrupalılar AB'nin 10-20 yılda dağılabileceğini düşünüyor

Avrupalılar AB'nin 10-20 yılda dağılabileceğini düşünüyor

Türkiye ilk çeyrekte AB ile ticaret fazlası verdi

'Askeri casuslukta kumpas' davasında son savunmalar alınıyor

AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı

AB'den ABD ve İran'a müzakere çağrısı
'Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor'

'Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor'
'AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için Karabağ'ın işgali sona ermeli'

'AB'nin komşuluk politikası hedeflerine ulaşmak için Karabağ'ın işgali sona ermeli'