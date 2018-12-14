Çin’den ABD’ye Tibet tasarısı tepkisi

PEKİN

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarının Tibet’e serbestçe girememesi durumunda Çinli yetkililerin ABD’ye girişine yasak getirilmesini öngören tasarıya tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tibet’in Çin’in iç işleri olduğunu belirterek, tasarının ülkenin iç işlerine müdahale etmek olduğunu söyledi.

“Tasarıda Çin’e karşı yer alan suçlamalar yersiz, Çin hükümeti ve halkı tarafından kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullanan Lu, ABD’ye ikili ilişkilerin zarar görmemesi için tasarının yasalaşmadan önlenmesi çağrısı yaptı.

ABD’den Tibet’e 2015 yılından bu yana aralarında üst düzey politikacıların da bulunduğu yaklaşık 40 bin kişinin seyahat gerçekleştirdiğini ifade eden Lu, böyle bir tasarı için herhangi bir gerekçe olmadığını vurguladı.

ABD'li yetkililerin, gazetecilerin ve turistlerin herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan Tibet'e girmesi aksi takdirde Çinli yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanmasını öngören "2018 Tibet'e Karşılıklı Erişim" tasarısı 11 Aralık'ta Senato tarafından onaylanmıştı. Tasarının yasaya dönüşmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı bekleniyor.

ABD'li senatör Robert Menendez tasarıyla ilgili, Çin vatandaşlarının ABD’de geniş bir erişim kolaylığından faydalandığı ancak aynı durumun ABD'liler için geçerli olmadığı yorumunu yapmıştı.

Çin, hakimiyeti altındaki Tibet Özerk Bölgesi üzerindeki egemenlik haklarının yüz yıllar öncesine dayandığını savunarak, bu bölgeye yönelik yabancı ülke, örgüt veya kişilerce yapılan eylemleri "iç işlerine müdahale" olarak nitelendiriyor.

Muhabir: Fuat Kabakcı