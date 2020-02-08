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Dünya

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınından can kaybı 723’e yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölenlerin sayısı 723’e, virüsten etkilenelerin sayısı 34 bin 546’ya çıktı.

Fuat Kabakcı   | 08.02.2020
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınından can kaybı 723’e yükseldi

Pekin

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi. Vatandaşlar, salgın tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Li Wenliang'in, Vuhan kentinde görev yaptığı hastanenin kapısına çiçek bıraktı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran  yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 723’e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101’inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546’ya yükseldi. 

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 27 bin 657’yi bulurken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660’a ulaştı.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

Son 24 saatte 86 can kaybı

Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar can kayıplarının 699’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

Pekin’de maske takmayana gözaltı geliyor

Bu arada, Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.

Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor.

Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

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