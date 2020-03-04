Euro
6.82
Dolar
6.11
BIST 100
111,207.30
Altın
1,641.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983’e yükseldi.

Fuat Kabakcı   | 04.03.2020
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Pekin

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Söz konusu can kayıplarının 37’si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong’dan olmak üzere 2 bin 983’e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270’e ulaştı.

Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432’ye gerilerken, Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856’ya yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Avustralya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 41 oldu

Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 41’e yükseldiği açıklandı.

Avustralya sağlık birimleri, Kovid-19 tespit edilen 41 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise tamamen iyileştiğini ifade etti.

Yetkililer, çeşitli hastanelerde tedavisi süren diğer hastaların ise durumlarının stabil olduğunu duyurdu.

Batı Avustralya’nın Perth kentinde virüsün ilk kurbanı 78 yaşındaki James Kwan oldu. Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti 15 vaka sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Queensland ve Victoria eyaletlerinde 10’ar vaka tespit edilirken, Güney Avustralya’da 3, Batı Avustralya’da 2, Tazmanya’da ise 1 kişi virüs nedeniyle hastalandı.

Çin ve İran’dan gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan Avustralya, bu iki ülkeden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 983’e çıktı

Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi

Şili'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Belarus'ta 4 kişide Kovid-19 tespit edildi

Belarus'ta 4 kişide Kovid-19 tespit edildi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Çin Kovid-19 salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek

Çin Kovid-19 salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek