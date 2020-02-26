Euro
6.68
Dolar
6.15
BIST 100
114,364.50
Altın
1,642.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Fuat Kabakcı   | 26.02.2020
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Pekin

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717’ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkedeki Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491’e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108’e geriledi.

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 717’ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64’e ulaştı.

Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745’e çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 85’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Çin ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı

Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Koca: Tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı
Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi

Almanya'da, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı