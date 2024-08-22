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Dünya

Çin "ChinaSat 4A" iletişim uydusunu fırlattı

Çin, yeni iletişim uydusu "ChinaSat 4A"yı uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Çin "ChinaSat 4A" iletişim uydusunu fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, "Long March-7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 532'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.

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