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Dünya

Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Pekin

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulundu.

Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

CNOOC'tan 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirilmişti.

​​​​​​​Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.

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