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Dünya

Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması'na katılmak için gerekli hukuki prosedürlerin tamamlandığını açıkladı.

Fuat Kabakcı   | 07.07.2020
Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cang Cün'ün, söz konusu anlaşmaya katılmak üzere gerekli belgeleri dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini bildirdi. 

"Bu, Çin'in, bu anlaşmaya katılmak için tüm hukuki prosedürleri tamamladığı anlamına geliyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, anlaşmanın 6 Temmuz'dan başlayarak 90 gün sonra Çin için yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Çin ilgili anlaşmaya katılan 107'nci ülke olacak. Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te BM nezdinde uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl nisan ayında, ülkesinin imzasını anlaşmadan çekeceğini açıklamıştı.

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