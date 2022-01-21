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Dünya

İran, Rusya ve Çin Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikata başladı

İran, Rusya ve Çin donanmaları Hint Okyanusu'nun kuzeyinde geniş çaplı ortak askeri tatbikat başlattı.

Ahmet Dursun   | 21.01.2022
İran, Rusya ve Çin Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikata başladı

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, "2022 Deniz Güvenlik Kemeri" adı verilen tatbikat, "Birlikte barış ve güvenlik için" sloganıyla Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 17 bin kilometrekarelik alanı kapsayan geniş bir bölgede gerçekleştiriliyor.

İran donanması ve Devrim Muhafızları Ordusuna ait savaş gemileri ve hava birimlerinin katıldığı tatbikata Rusya ve Çin de savaş ve lojistik destek gemileriyle iştirak ediyor.

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Mustafa Taceddini, Babu'l Mendeb, Malakka ve Hürmüz Boğazı gibi önemli su yollarıyla bağlantıları nedeniyle Hint Okyanusu'nun kuzeyinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Bu tatbikat, altın üçgen olarak anılan ve dünya ticareti için hayati öneme sahip bu bölgede, üç ülkenin çıkarlarını korumak ve sürdürülebilir deniz güvenliğini sağlamak için ortak bir çabadır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatta yanan bir gemiyi kurtarmak, kaçırılan bir gemiyi serbest bırakmak, belirlenen hedeflere ve gece hava hedeflerine ateş etmek gibi çeşitli taktik operasyonların yapılacağını belirten Taceddini, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, deniz terörizmi ve korsanlarla mücadele, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu ifade etti.

İran, Rusya ve Çin; "Deniz Güvenlik Kemeri" adıyla üçüncü kez ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu deniz tatbikatlarının ilki Aralık 2019'da yapılmıştı.

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