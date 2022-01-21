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Dünya, Çevre

Petrol sızıntısı nedeniyle Peru’da sahiller kirlendi

Şeyma Uzundere   | 21.01.2022
Petrol sızıntısı nedeniyle Peru’da sahiller kirlendi

Ankara

Pasifik ülkesi Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Peru’nun 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluştu.

Yanardağ patlaması sonrası meydana gelen tsunaminin bir tankeri devirmesiyle sahillerinde çevre felaketi yaşanan Peru’da acil durum ilan edildi.

Ülkenin 21 sahilinde kirlilik endişe verici boyutlara ulaştı, sahillere giriş çıkışlar kapatıldı.

Devlet Başkanı Pedro Castillo, çevre krizi ile başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra petrol sızıntısından etkilenen sahillerde yerel balıkçıların da temizlik çalışmalarına dahil edileceği ve felaketten etkilenen ailelere yiyecek yardımı yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilik ile mücadeleye destek vereceği belirtildi.

Tonga’daki patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu oluşan dalgaların bir tankere çarpması ile Peru’daki La Pampilla Rafinerisi’ndeki 6 bin varilden fazla petrol Pasifik Okyanusu’na sızmıştı.


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