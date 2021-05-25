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Dünya

Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.05.2021
Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Tokyo

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, tartışmalı Senkaku Adaları etrafında dün yerel saatle 16.30 civarında dolaşan gemiler, bölgedeki Uotsuri ve Taişo adalarına yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere, bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler Senkaku etrafında bu yıl 16 kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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