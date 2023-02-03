Dolar
18.82
Euro
20.40
Altın
1,866.71
ETH/USDT
1,668.20
BTC/USDT
23,638.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
logo
Dünya

Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin "istihbarat amaçlı" olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Emre Aytekin   | 03.02.2023
Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi

Pekin

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gün içinde Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, olaya dair yaptığı açıklamada, "Verileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz." demişti.

Sözcü Mao, "Çin, sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar, meseleyi sakin kafayla ele alır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD savunma yetkilileri "istihbarat balonu" olduğunu ileri sürmüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Savunma yetkilileri, Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi

Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi

ABD, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketler gönderecek

Hollywood filmlerindeki Müslüman imajı ABD'nin işgallerini "meşrulaştırmayı" hedefliyor

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Pentagon, ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini açıkladı

Pentagon, ABD üzerinde Çin istihbarat balonu tespit ettiklerini açıkladı

Pakistan'da K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesi devreye alındı

Pakistan'da K-3 nükleer enerji santralinin 3. ünitesi devreye alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet