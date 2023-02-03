Dolar
18.82
Euro
20.40
Altın
1,878.12
ETH/USDT
1,663.70
BTC/USDT
23,475.00
BIST 100
4,979.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkesindeki terörle mücadele konusunu ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 03.02.2023
Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'ın yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de aralarında bulunduğu hükümet üyeleri katıldı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin iç güvenliğinin sağlanması için son derece önemli ve son yıllarda dünyadaki birçok ülke için önemini yitirmeyen ve bugün bizim için özel bir önemi olan bir konuyu tartışacağız. Burada, terörle mücadele söz konusudur." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Rusya'nın Bryansk Bölge yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde daha önce ilan edilen yüksek terör tehdidi durumu süresiz uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü

NATO'dan Rusya'ya Yeni START Anlaşması'na uyma çağrısı

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets: Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk görevi çok çok önemlidir

AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı devreye girecek

AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı devreye girecek
Rusya, enerji gelirlerindeki düşüş nedeniyle döviz satışını artıracak

Rusya, enerji gelirlerindeki düşüş nedeniyle döviz satışını artıracak
Ukrayna'daki savaşta evini kaybeden aile sokakta kalan hayvanlara umut oluyor

Ukrayna'daki savaşta evini kaybeden aile sokakta kalan hayvanlara umut oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet