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Dünya

Çin, ABD'den "Tibet ile ilgili konulara karışmamasını" istedi

Pekin yönetimi, ABD'nin, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konulara karışmaya son vermesini istedi.

Irmak Akcan  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Çin, ABD'den "Tibet ile ilgili konulara karışmamasını" istedi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, rutin basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın doğum gününü kutlamasına ilişkin konuştu.

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Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konuların Çin'in iç işleri olduğunu belirten Mao, Dalai Lama'nın "Tibet Özerk Bölgesi halkını temsil etme konumunda olmadığını" ifade etti.

Mao, Çin'in, ABD'yi, Tibet Özerk Bölgesi ile ilgili konuların önem ve hassasiyetinin farkında olmaya, konuya ilişkin Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmeye, bu hususlara karışmaya son vermeye çağırdığını aktardı.

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