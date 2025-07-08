Çin, ABD'den "Tibet ile ilgili konulara karışmamasını" istedi
Pekin yönetimi, ABD'nin, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konulara karışmaya son vermesini istedi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, rutin basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın doğum gününü kutlamasına ilişkin konuştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konuların Çin'in iç işleri olduğunu belirten Mao, Dalai Lama'nın "Tibet Özerk Bölgesi halkını temsil etme konumunda olmadığını" ifade etti.
Mao, Çin'in, ABD'yi, Tibet Özerk Bölgesi ile ilgili konuların önem ve hassasiyetinin farkında olmaya, konuya ilişkin Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmeye, bu hususlara karışmaya son vermeye çağırdığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.