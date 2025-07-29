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Dünya

Çin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere karşı olduğunu belirtti

Çin, Tayvan liderinin, ABD'ye uğramasına izin verilmemesi nedeniyle Güney Amerika ziyaretini iptal ettiği iddialarına ilişkin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere ve Tayvan liderinin bu ülkeyi ziyaretine "kesinlikle karşı olduğunu" bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Çin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere karşı olduğunu belirtti

Ankara

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin, ABD'ye uğramasına izin verilmemesi nedeniyle Güney Amerika ziyaretini iptal ettiği iddialarına ilişkin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere ve Tayvan liderinin bu ülkeyi ziyaretine "kesinlikle karşı olduğunu" bildirdi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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Guo, Tayvan lideri Lai'nin, ağustostaki Güney Amerika ziyaretini, ABD yönetiminin New York'a uğramasına izin vermemesi nedeniyle iptal ettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bu konuda Çin'in ABD ile iletişime geçip geçmediğine ilişkin soruya Guo, "Öncelikle Tayvan, Çin'in bir eyaletidir. (Orada) Başkan diye bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Guo, ilgili haberleri dikkate aldıklarını belirterek Çin'in, ABD ve Tayvan arasındaki resmi etkileşimlere ve Tayvan liderinin bu ülkeyi ziyaretine "kesinlikle karşı olduğunu" vurguladı.

ABD'nin, Çin'in "Tek Çin" politikasına uyum sağlamasını umduklarını dile getiren Guo, ikili ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için bu konunun "dikkatli ele alınması gerektiğini" ifade etti.

ABD-Rusya değerlendirmesi

Moskova'nın, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylülde, aynı tarihlerde Çin'i ziyaret etmesi halinde "ikili görüşmenin göz ardı edilemeyeceği" açıklamasına ilişkin Guo, iki ülkenin de "büyük güçler" olduğunu vurguladı.

Guo, iki ülke arasında "küresel barış ve istikrara katkı sağlayan" ilişkilerin ilerlediğini görmekten memnuniyet duyduklarını ancak konuya ilişkin detaylı bilgiye sahip olmadığını aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in eylül başında bu ülkeyi ziyaret edeceğini ancak Putin-Trump görüşmesi için hazırlık yapılmadığını söylemişti.

Peskov, "Eğer ABD Başkanı, aynı tarihlerde Çin'i ziyaret etme kararı alırsa ikili görüşme göz ardı edilemez ancak bu konuda herhangi bir hazırlık henüz yok. Bunun için ilk önce uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin, Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkesten memnun

Tayland ve Kamboçya'nın sınır geriliminin ardından ateşkese varmasına ilişkin Guo, Malezya başta olmak üzere uluslararası toplumun diyaloğu teşvik edecek şekilde arabuluculuk yaptığını belirtti.

Guo, "Kamboçya ve Tayland arasında varılan ateşkes, gerilimin azaltılmasına yönelik önemli bir adımdır ve Çin, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır." dedi.

Öte yandan, Filipinler'in ABD ile askeri alanda işbirliği yapacaklarını duyurması, Japonya'nın Manila yönetimine 6 destroyer satmayı planladığı iddiasına ilişkin "Çin, Güney Çin Denizi meselesinin askeri ittifakları güçlendirmek ya da askeri eylemler yürütmek için bahane olarak kullanılmasına karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Guo, Filipinler'e "deniz meselelerinde gerilimi artırma ve gerçeği çarpıtma amacıyla dış güçlerle anlaşmaması" çağrısı yaptı.

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