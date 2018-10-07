ABD'de bu yıl 41'incisi koşulan Chicago Maratonu'nu, erkeklerde Somali asıllı İngiliz atlet Mo Farah, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei kazandı.

CHICAGO

Tokyo, Boston, New York, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde koşuldu.

Erkeklerde birinciliği, 2 saat 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle Farah'ın aldığı yarışta , ikinciliği 2 saat 5 dakika 24 saniyeyle Etiyopya'dan Mosinet Geremew Bayih, üçüncülüğü de 2 saat 5 dakika 50 saniyeyle Japon Suguru Osako elde etti.

❮ ❯ Chicago Maratonu koşuldu ABD’de bu yıl 41’incisi koşulan Chicago Maratonu'nu, erkeklerde Somali asıllı İngiliz atlet Mo Farah, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei kazandı. Tokyo, Boston, New York, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde koşuldu. ABD’nin en önemli spor faaliyetlerinden maratonu yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi. ( Bilgin S. Şaşmaz - Anadolu Ajansı ) 07.10.2018 Bilgin S. Şaşmaz 1 / 18

Kadınlarda, 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle bitişe ilk gelen Kenyalı Kosgei'yi, Etiyopyalı atletler Roza Dereje 2 saat 21 saniye 18 dakikayla, Shure Demise ise 2 saat 22 dakika 15 saniyeyle takip etti.

ABD'nin en önemli spor faaliyetlerinden olan maratonu yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi.

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz

