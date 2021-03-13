Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi

Cezayir'de "Hirak" adı verilen protesto hareketinin yıl dönümü sonrasındaki üçüncü cuma gününde de binlerce kişi meydanlara inerek "köklü değişim" taleplerini dile getirdi.

Muhammed Semiz   | 13.03.2021
Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi Fotoğraf: Mousaab Rouibi/AA

Cezayir

Cezayirliler, cuma namazı sonrası başkentin farklı bölgelerinden kent meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Köklü değişim taleplerini sloganlarla ifade eden göstericiler, ayrıca "Seçim gündemi siyasi krizi çözmez" ve "Yıktığınızı inşa etmeyi bize bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Aktivistler de sosyal medyada "Hirak'ın 108. cuması" etiketiyle başkent Cezayir dışında Konstantin, Skikda, Cicel, Annabe ve Vehran kentlerinde düzenlenen gösterilerden görüntüler paylaştı.

Rejimde köklü değişim talebi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskı gerekse dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin ikinci yılına denk gelen 22 Şubat'ta başkent Cezayir ve birçok ilde eylemler yeniden başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "yolsuzluk ve nefretin olmadığı bir cumhuriyet inşa etme" sözü vermişti.

Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki "değişim" talebini karşılama hamleleri

Tebbun'un, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Geçen ay parlamentoyu feshederek erken seçim startı veren Tebbun, 7 Mart'ta seçmenlerin farklı listelerden istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" sistemini içeren seçim yasasını onaylamıştı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bu yasa ile 2016'daki seçim kanununun yol açtığı "aday listelerinde üst sıralarda yer alabilmek için dönen yolsuzluğu" gidereceğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki Kovid-19 aşılamasında 100 milyon rakamına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan videolu 'evde sağlık hizmeti' paylaşımı
AB'nin aşı sertifikasında AB'de onaylı aşılar kabul edilecek
DSÖ: Dünya genelinde 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi
İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Benzer haberler

Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi

Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi

Cezayir'de erken seçim 12 Haziran'da düzenlenecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yeni seçim yasasıyla sokaktaki "değişim" talebini karşılamaya çalışıyor

Cezayir'de halk 'köklü değişim' talebiyle yine sokaklara indi

Cezayir'de halk 'köklü değişim' talebiyle yine sokaklara indi
İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Arap kentlerinde artan suç oranlarını protesto etti

İsrail vatandaşı binlerce Filistinli, Arap kentlerinde artan suç oranlarını protesto etti
Cezayir'de 'Hirak' gösterilerinin gölgesinde girilen seçim sürecinde siyasi kriz sürüyor

Cezayir'de 'Hirak' gösterilerinin gölgesinde girilen seçim sürecinde siyasi kriz sürüyor