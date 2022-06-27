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Dünya

Cezayir'in Oran kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Cezayir’in kuzey batısındaki Oran kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esat Fırat   | 27.06.2022
Cezayir'in Oran kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Oran

Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nden (CRAAG) yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 20.17'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Oran Kenti Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da sarsıntının hemen ardından kentin tamamında keşif yapan ekiplerin, kente bağlı Arzev beldesindeki bazı evlerde çatlaklar tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, deprem dolayısıyla herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulandı.

Cezayir'in kuzeyi, özellikle Akdeniz'e bakan kıyı şeridi, sürekli olarak küçük ve orta büyüklükte depremlere tanık oluyor.

Akdeniz kıyısındaki Bumerdas kentinde Mayıs 2003'te meydana depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 26 ülkeden sporcuların katıldığı Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan Oran kentinde dün oyunların startı verilmişti.

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