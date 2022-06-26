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Dünya

ABD'de hafta sonu silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Betül Yürük   | 26.06.2022
ABD'de hafta sonu silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

New York

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.



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