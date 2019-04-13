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Dünya

Cezayir'deki gösterilerde 108 kişi gözaltına alındı

Cezayir'de dün gerçekleştirilen gösterilerde 108 kişinin gözaltına alındığı ve çıkan arbede de 27 polisin yaralandığı bildirildi.

Enes Canlı   | 13.04.2019
Cezayir'deki gösterilerde 108 kişi gözaltına alındı

Cezayir

Cezayir emniyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte gerçekleştirilen kitlesel gösterilerde, 27 polis memuru yaralandı ve 180 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Cezayir emniyetine ait birçok aracın da hasar gördüğü belirtildi.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra geçen salı günü göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen, gösteriler sekizinci cumasında dün yüz binlerin katılımıyla devam etti.

Gün içinde barışçıl devam eden gösterilere, güvenlik güçleri, zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve güç kullanarak müdahale etti. Müdahaleler sırasında güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

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