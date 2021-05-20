Euro
10.22
Dolar
8.37
BIST 100
1,450.96
Altın
1,878.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. -VTR-
logo
Dünya

Cezayir'de erken genel seçim için propaganda dönemi başladı

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılması planlanan erken genel seçimler için propaganda döneminin resmen başladığı duyuruldu.

Aydoğan Kalabalık   | 20.05.2021
Cezayir'de erken genel seçim için propaganda dönemi başladı

Rabat

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, adaylar için propaganda serbestliğinin 20 Mayıs-8 Haziran tarihlerini kapsayacağı ve sonrasında seçim yasaklarının başlayacağını bildirildi.

İdare Başkanı Muhammed Şerefi, daha önce yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisinde görev yapacak 407 milletvekilinin belirleneceği seçimler için 1179'u partiler, 1113'ü bağımsızlar olmak üzere toplam 2 bin 292 listede, 23 bin 540 kişinin adaylık başvurusu yaptığını bildirmişti.

Toplam 58 vilayetin bulunduğu Cezayir'de bu vilayetlerde ortalama her 120 bin kişi Mecliste bir milletvekiliyle temsil ediliyor. Ülkede 24 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Cezayir'de erken seçim süreci

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, şubat ayında parlamentoyu feshederek erken seçim için düğmeye basmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarı sonrası son iki yılda birçok değişimi peş peşe yaşayan Cezayir, geçen yıl kabul ettiği Anayasa'nın ardından seçimlerle yeni bir dönemi başlatmak istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi
DTÖ, aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılmasını yeterli bulmuyor
DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi
Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki
Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası

Benzer haberler

Cezayir'de erken genel seçim için propaganda dönemi başladı

Cezayir'de erken genel seçim için propaganda dönemi başladı

Bulgaristan’daki erken genel seçimler için Türkiye’de 57 seçim merkezi kurulacak

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Filistin halkı temiz ve kutsal Kudüs'te işgal ve gaspa karşı direniyor

Cezayir Dışişleri Bakanı, Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Çavuşoğlu'na teşekkür etti

Cezayir Dışişleri Bakanı, Filistin'e saldırıların durdurulması çabaları için Çavuşoğlu'na teşekkür etti
Bulgaristan’da geçici teknokratlar hükümeti göreve başladı

Bulgaristan’da geçici teknokratlar hükümeti göreve başladı