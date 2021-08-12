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Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Adsız Günebakan   | 12.08.2021
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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