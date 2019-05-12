Cezayir'deki eylemler, televizyonların ramazan programlarının ana gündemi
Cezayir'de düzenlenen halk protestoları ve siyasi atmosfer bazı televizyon kanallarının ramazan programlarına yansıdı.
Cezayir
Cezayir'deki bazı televizyon kanalları, izleyicilerine eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve onun rejimini temsil eden isimler hakkında güldürülerle dolu yoğun bir ramazan programı sunuyor.
Cezayir'de 22 Şubat'ta Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olması nedeniyle başlayan ve hala devam eden gösterilerin ortaya çıkardığı siyasi atmosfer, ramazan ayında izleyiciye sunulan televizyon programlarının içeriklerine de yansıdı.
Eş-Şuruk kanalında ramazan ayında yayımlanan "Taksi Geri Döndü" programında, jenerik müziği ile başlayan siyasi atıflar, içerikte de kendini yoğun bir şekilde gösteriyor.
Programda gizli kamera yerleştirilen taksi içindeki yolculara radyodan Buteflika'nın yeniden Cumhurbaşkanlığına döndüğü yönünde yalan haber dinletiliyor ve müşterinin tepkisi alınıyor.
Çoğunlukla haberle şaşkınlığa uğrayan müşteriler, trajikomik anlar yaşıyor. Bu anlardan birinde taksi şoförü ile siyaset hakkında konuşmaktan çekinen yolcu, "Buteflika ülkede birçok başarıya imza attı. Başarıları inkar edilemez. Ben tek bir gün bile gösterilere katılmadım." dedi.
Yolcuların çoğunda ise radyodan dinledikleri yalan habere karşı öfke oluşurken, haberi doğrulamaya çalıştıkları görülüyor.
Aynı kanalda önceki yıllarda yasaklı olmasına rağmen bu yıl tekrar yayımlanan bir başka güldürü programı Çatıdakiler (Nas es-Saht) ülkedeki siyasi tabloyu ve protestoları farklı bir dille anlatıyor.
En-Nehar televizyon kanalında yayımlanan Dakyus ve Makyus isimli dizide ise bir kahvehane işleten iki ihtiyar arkadaşın günlüklerini konu alıyor. Bu dizinin bazı bölümlerinde ülkede devam eden gösterilere atıfta bulunuluyor.
Film ve diziler ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumu yansıtıyor
AA muhabirine konuşan Cezayirli oyuncu Salih Revan, televizyon dizileri ve filmlerin ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumu yansıttığını söyledi.
Ülkedeki durumu yansıtan televizyonlardaki ramazan programlarını olumlu ve yerinde bulduğunu kaydeden Revan, "Siyasi ve sosyal açıdan ülkedeki durumu yansıtması hasebiyle dizilerde bunların nasıl işlendiği çok önemli." diye konuştu.
Blogger Tayyib Sayyad, her yıl ramazan ayında kamu televizyonları ve özel kanalların çok fazla izleyici çektiğini ve programlarda genellikle yıl içinde gerçekleşen ve toplumu etkileyen olaylara yer verildiğini ifade etti.
Şuruk kanalında yayımlanan Taksi programının en güzel televizyon şovları arasında yer aldığını söyleyen Sayyad, Dakyus ve Makyus'un kalitesini, sosyal ve siyasi içeriğini koruduğunu, Cezayir yapımları hakkında olumlu bir izlenim bıraktığını ifade etti.
Öte yandan yapımcı ve senarist Muhammed Şarşel, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, televizyon kanallarının halkın devrimiyle komedi yaptıklarını ve protestoları yüzeysel ve kötü işlerle sulandırdıklarını ifade etti.
Şarşel, televizyonların ülkedeki durumdan yararlanmaya çalıştığını ve boş içeriklerle Buteflika üzerinden komedi yaparak şöhret elde etmeyi amaçladıklarını savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.