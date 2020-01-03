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Dünya

Cezayir'de göstericiler 'yönetim sisteminde köklü değişiklik' talebinde ısrarcı

Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Abderrazak Boulkemh,Ali Semerci   | 03.01.2020
Cezayir'de göstericiler 'yönetim sisteminde köklü değişiklik' talebinde ısrarcı

Cezayir

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam eden gösterilerin 46'ncı haftasında, caddeleri dolduran Cezayirliler "yönetim sisteminde köklü değişiklik" istedi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin batısındaki Vahran, doğudaki Kosantine ve orta kesimindeki Tizi Vuzu kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Eylemciler yönetim sisteminde değişiklik taleplerini dile getiren pankartlar taşıdı, sık sık bu yönde sloganlar attı.

"Cezayir halkı isimlerin değil sistemin değişmesi için sokağa çıktı"

Gösteriler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cezayirli Sosyoloji Profesörü Nasır Cabi, "Cezayir halkı 22 Şubat 2019'da yüzleri ve isimleri değiştirmek için değil, siyasi sistemi değiştirmek ve geçmiş dönemdeki uygulamaları ortadan kaldırmak için sokağa çıktı." dedi.

Halkın bu taleplerinden vazgeçmediğini dile getiren Cabi, yeni hükümetin kurulması, seçimlerin yapılması ve yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi gibi gelişmelerin ışığında taleplerin de belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etmesine rağmen gösteriler durmamış "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

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