Kocaelispor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Lige deplasmanda 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Körfez ekibi, 2. hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi.

Kocaelispor, Konya deplasmanında 3 puan kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etmek istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic, Rivas ve Tayfur Bingöl'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.