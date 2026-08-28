Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 13. yarışı için İspanya'da piste çıkacak

Emre Aşıkçı
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek.
Yarış ise 30 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 240
2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209
3. Ai Ogura (Japonya): 203
4. Marc Marquez (İspanya): 200
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199